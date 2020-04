iPad Pro : un bug d'autonomie avec le Magic Keyboard ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Alors qu'Apple vient de commercialiser son nouvel iPad Pro, avec un Magic Keyboard lui aussi remanié, il semblerait que de premiers problèmes soient rencontrés par les clients.



En effet, un utilisateur ayant opté pour l'achat des deux appareils constate un problème de batterie une fois utilisés ensemble... Alors, oui, le clavier ne possède pas de batterie interne, forçant ainsi l'iPad a partagé cette dernière et donc réduire sa capacité, mais tout cela est prévu par Apple.



L'autonomie prend certes un coup, mais ce dernier devrait être minime, ce qui n'est pas le cas chez lui.

iPad Pro : des problèmes d'autonomie avec le Magic Keyboard ?

Un utilisateur Twitter, répondant au pseudo de @morid1n, a récemment fait l'acquisition de l'iPad Pro et de son Magic Keyboard. Seulement, une fois qu'il utilise le duo, il semble être sujet à des problèmes de batterie.



Ainsi, il partage le graphique de cette dernière qui compare l'utilisation de l'iPad avec le clavier et sans le clavier, où l'on constate que la pente est assez impressionnante.



Seulement, celui-ci n'avait pas la même activité lors des deux schémas : avec le clavier, ce dernier écrivait via une application dont on ne connaît pas le nom. Sans le clavier, il ne faisait que de lire et se servir de Twitter...



Alors, peut-être que son application d'écriture n'est tout simplement pas optimisée pour cette nouvelle paire ? Ou peut-être qu'un véritable bug est présent...



Difficile à dire, mais les prochaines semaines nous permettront d'en savoir plus sur ce point.



