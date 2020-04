Airbnb : L'attente entre deux locations passe de 24h à 72h (facultative)

Airbnb lance une modification majeure dans ses conditions générales d'utilisation. Avant la pandémie, chaque hôte pouvait laisser une attente de 24 heures entre deux réservations. Un petit plus pour laisser le temps au propriétaire de nettoyer et préparer le logement. Désormais, Airbnb a pris la décision de proposer ce délai à 3 jours.

Les précautions sont indispensables

On ne joue pas avec la santé des gens. Toujours bienveillant dans ses démarches, la direction d'Airbnb a pris une décision très importante. Les hôtes vont bientôt pouvoir choisir de laisser inoccupé leur logement entre deux réservations pendant 72 heures au lieu des 24 heures habituelles.

Pendant ce délai, ils sont invités à nettoyer et désinfecter la totalité de l'appartement ou de la maison pour les prochains occupants !



Dès le mois de mai, les propriétaires recevront (dès la réservation validée) un protocole de nettoyage validé par des experts. Les instructions arriveront par mail et ils devront être minutieusement suivis à la lettre !

Autre point important, Airbnb saura les hôtes qui auront suivi les consignes, ils auront en récompense une mention spéciale dans leur annonce. Ce qui ajoutera une confiance supplémentaire pour faciliter une potentielle réservation.

L'option pour créer un intervalle de 72 heures entre chaque séjour va bientôt être disponible sur le site et l'application iOS. Si vous êtes du genre à adhérer au programme "Hygiène et propreté", Airbnb comprendra qu'il faut ajouter la mention sur votre annonce.

La situation actuelle est très difficile pour Airbnb et les dizaines de milliers d'hôtes à travers le monde. Comme le tourisme a lourdement chuté partout dans le monde, les réservations ont suivi avec. L'entreprise fait tout pour redonner confiance à ses visiteurs afin qu'ils procèdent à des réservations dans les jours et semaines à venir.



Communiqué d'AirBnb



