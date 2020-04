macOS 10.5.5, watchOS 6.2.5 et tvOS 13.4.5 en bêta 3

Enfin, Apple n'a pas oublié l'Apple TV et rend disponible la troisième bêta de tvOS 13.4.5 (build 17L5553c). Idem, aucune nouveuaté et certainement des ajustements sous le capot. Pour installer la nouvelle mouture, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles si l’Apple TV est configurée pour recevoir les versions bêtas.

Sur Apple Watch, Apple propose également le troisième bêta de watchOS 6.2.5 (build 17T5600c) pour les Apple Watch. Sans nouveauté apparente, il s'agit là encore de stabiliser l'ensemble et certainement d'activer l'ECG dans de nouveaux pays. Pour faire la mise à jour, il faudra avoir installé le profil bêta sur l'iPhone rattaché et aller dans l'app Watch > Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

La troisième bêta de macOS 10.15.5 (build 19F72f) à destination des développeurs améliore l'ensemble et corrige quelques bugs supplémentaires. Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas développeurs, rendez-vous directement dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels pour lancer la mise à jour gratuitement.

Rappelez-vous, lors de la seconde bêta de macOS 10.15.5, Apple avait opéré une modification au niveau de la méthode de chargement effectuée par les MacBook. Pour allonger la durée de vie de la batterie, les Mac équipés d'un port Thunderbolt 3 (USB-C) sont surveillés au niveau de la température et du niveau de charge. En gros, comme sur iPhone, le système accélère au début et ralenti vers la fin pour épargné la batterie qui n'aime ni être épuisée totalement, ni chargée à fond trop vite.

