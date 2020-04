Siri : La voix allemande est devenue plus naturelle

Il y a 13 min

Julien Russo

Dans chaque pays la voix de Siri n'est pas la même. Il y a des versions où elle parait naturelle et d'autres où on est au bord de la catastrophe avec une voix vraiment trop robotique. Apple a toujours eu comme objectif de rendre son assistant vocal le plus humain possible, histoire de vous faire oublier que vous parlez à une intelligence artificielle.

Des améliorations sur le Siri allemand

C'est une évolution majeure que viennent d'avoir les utilisateurs allemands. En effet, la voix de Siri a complètement changé et possède désormais un accent plus prononcé.

D'après les premiers retours sur les forums et les sites spécialisés, la voix est depuis aujourd'hui plus "normale" sur certains mots qu'on entend fréquemment lors des interactions avec Siri.

Les évolutions ne seraient d'ailleurs pas terminées, puisque plusieurs autres améliorations sont en cours de déploiement !

Tous les appareils d'Apple sont concernés, les iPhone, les iPad, les Apple Watch, les Mac et le HomePod !

D'après le site allemand iphone-ticker.de, ce serait enfin le changement que tout le monde attendait : "Près de trois ans après que le patron des logiciels d’Apple, Craig Federighi, a annoncé lors du lancement d’iOS 11 que l’assistant vocal Siri semblerait beaucoup plus humain à l’avenir. Apple semble maintenant ravir les utilisateurs allemands avec la nouvelle voix de Siri".

En effet, Craig avait annoncé lors de la WWDC 2017, une amélioration des nombreuses voix de Siri. Le travail semble bien avancer, puisque si les Allemands ont une voix plus naturelle, les Français ainsi que les autres pays où Siri est disponible, auront aussi une mise à jour prochainement.