iSoft v7.5.2 : amélioration du mode sombre et de Voice Over

Hier à 22:02

Medhi Naitmazi

10

iSoft, l'app de votre blog préféré sur l'univers Apple et geek en général, vient de passer en version 7.5.2. Alors que le mode sombre existait depuis des années sur l'appli, avec iOS 13, nous avions ouvert la fonctionnalité à tous les lecteurs. Mais il restait quelques pépins graphiques que nous avons enfin corrigé dans cette version. Mais ce n'est pas tout.



iSoft améliore aussi Voice Over pour les mal-voyants

Outre l'amélioration du fameux mode nuit avec par exemple les écrans de réglages qui s'assombrissent, la recherche qui s'y plie complètement ou encore la partie identification, nous avons travaillé sur Voice Over. Certains se plaignaient de certains labels d'accessibilité peu évocateurs, c'est désormais rectifié. Vous pouvez parcourir toute l'appli plus facilement.



Pour le reste, nous avons corrigé plusieurs bugs récalcitrants comme celui qui faisait que l'on remontait en haut d'un article en revenant sur l'app (après un téléchargement d'app ou l'ouverture d'un lien externe par exemple), celui qui empêchait de modifier la taille de police sur le détail d'un article, ou encore un crash lors du rafraîchissement des articles.

Des concours pour les plus fidèles

Merci à tous nos lecteurs, toujours plus nombreux qui nous remontent les différents problèmes. D'ailleurs, pour vous remercier, nous allons organiser des concours éclairs, avec des accessoires ou des codes promos à gagner de temps en temps. Plutôt que de le faire dans le cadre d'un article, nous enverrons un push avec une question ou une action à réaliser pour tenter de remporter un cadeau. Du coup, un conseil : abonnez-vous à nos push notifications ! Déjà, vous ne manquerez pas d'informations importantes, et en plus vous pourrez participer à ces concours. Mais c'est aussi un moyen de nous soutenir car, malgré des visites qui progressent sans cesse depuis 12 ans, il n'est pas toujours simple fonctionner un site d'actualité entièrement gratuit.

Télécharger l'app gratuite iSoft