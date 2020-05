Les nouvelles applications : PhoneTag, Outgoings, Neptune

Neptune (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 6 Mo, iOS 13.0, Eliezer Lipnik)



Neptune est une application Twitter fluide et magnifique conçue spécialement pour vous.



Plus de publicités ni de flux d'accueil non chronologique. Il est temps de prendre le contrôle de votre chronologie avec des filtres et de ne plus être bombardé de tendances aléatoires ou de tweets que vous en avez assez de voir. Découvrez l'haptique, un tiroir du bas qui tire pleinement parti d'un grand écran iPad ou d'un écran iPhone de poche. Naviguez facilement vers les notifications, les publications, les tendances et votre profil avec des gestes et des animations naturels. Juste une prise de votre profil et vous pouvez basculer vers n'importe quel autre profil Twitter que vous pourriez avoir.



L'application est agréable et soigné !

Télécharger Neptune à 2,29 €