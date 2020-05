SteamVR : Valve arrête le support de MacOS

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Vous vous souvenez peut-être quand Apple a annoncé lors de la WWDC 2017 que macOS High Sierra serait la première version du système d'exploitation Mac avec prise en charge de la réalité virtuelle. Pour ce projet, Apple a travaillé avec Valve, Unity et Unreal pour porter leurs SDK de réalité virtuelle de Windows au Mac.



Aujourd'hui, cependant, Valve a annoncé que SteamVR pour macOS serait abandonné car la société se concentre désormais sur les outils pour Windows et Linux.

Si Steam ne vous dit rien, c'est que vous ne jouez pas sur Mac, PC ou Linux. Il s’agit de la référence des magasins de jeux vidéos en ligne, le pendant de l'App Store.

Valve arrête le support de la VR sur Mac

Valve explique dans sa brève note que les utilisateurs peuvent toujours accéder au contenu VR sur macOS à l'aide de versions historiques, mais il n'y aura pas de support ou de mises à jour supplémentaires pour ces applications, ni le SDK. En tant qu’utilisateur, il n y aura pas de solution de contournement pour avoir les futures versions sur macOS.

SteamVR a mis fin au support OSX afin que notre équipe puisse se concentrer sur Windows et Linux. Nous recommandons aux utilisateurs OSX de continuer à opter pour les branches SteamVR [macOS] pour accéder aux versions historiques. Les utilisateurs peuvent opter pour une branche en cliquant avec le bouton droit sur SteamVR dans Steam et en sélectionnant Propriétés… -> Betas.



Cet arrêt n'est pas vraiment une surprise. En effet, une récente enquête publiée par Valve en mars 2020 révélait que seulement 4% des utilisateurs de Steam le faisaient tourner sur un Mac, et seulement 1% possèdent un casque VR. Il n'est pas difficile d'imaginer la raison pour laquelle Valve abandonne la prise en charge de SteamVR pour macOS. La société a probablement dû consentir des efforts humains et financiers sur une plate-forme qui ne lui ramène en échange qu’un petit nombre d'utilisateurs. De plus, le SDK pour MacOS était l’objet de critiques car il n’était pas complet, plantait souvent et offrait des performances en retrait.



Les Mac n'ont jamais été populaires pour les jeux, alors même qu’ils sont équipés des mêmes processeurs Intel que les PC depuis 2005 environ. Le gros souci, c’est que le matériel des modèles d'entrée de gamme ne peut pas gérer les jeux graphiquement gourmands, alors que sous Windows, on trouve des offres à moins de 1000€ pour gamers. Même avec des technologies avancées comme l'API Metal, la plupart des développeurs ne publient que des versions de leurs jeux pour Windows, et la perte de prise en charge d'outils comme SteamVR éloigne encore plus le Mac de l'univers du jeu.



D’ailleurs, les rumeurs suggèrent qu'Apple travaille sur son propre casque AR / VR, ce qui pourrait à nouveau attirer les développeurs de jeux. D’ailleurs, Valve et Apple y travailleraient main dans la main.



Mais il faudra d’abord une annonce, pourquoi pas à la WWDC 2020 qui se tiendra en ligne début juin.