Deliveroo atteint 46 000€ de dons pour les livraisons de repas aux soignants

Si vous êtes un utilisateur régulier de Deliveroo, vous avez probablement remarqué que depuis plusieurs semaines il est proposé de faire un don pour livrer gratuitement des repas aux soignants qui luttent contre le Covid-19. Le dispositif semble avoir fonctionné, puisque Deliveroo a annoncé dans un communiqué via mail, que la cagnotte avait atteint 46 000 euros.

Une générosité spectaculaire

On pourra dire une chose, c'est qu'en période de crise sanitaire, les Français sont généreux et bienveillants. Deliveroo a organisé une collecte pour livrer gratuitement des repas aux personnels hospitaliers à travers la France.

Cette opération semble avoir bien fonctionné, puisqu'en seulement quelques semaines, l'application de livraison de repas a annoncé aujourd'hui avoir récupéré 46 000 euros. Une somme qui sert à payer les restaurants, mais aussi les livreurs !

Au total, Deliveroo annonce avoir livré plus de 13 000 repas gratuits dans des hôpitaux situés à Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille et Bordeaux.

L'opération va continuer tant que le Covid-19 persiste en France.

Il est toujours possible de faire un don pour soutenir Deliveroo dans cette démarche.

Dans sa communication, il est expliqué : "Nous étendons depuis la semaine dernière notre action en offrant 10 000 comptes Deliveroo Plus (frais de livraison gratuits) au personnel hospitalier jusqu'à fin mai"

Si vous êtes soignant et que vous êtes éligible à cette offre, vous pouvez vous inscrire sur le site Hopitosoins ou sur la plateforme HappyHéros.



Il y a 1 mois, Uber avait proposé le même genre de service avec "Uber Medics", un nouveau service permettant d'apporter des avantages en faveur des soignants. Au programme, un tarif réduit pour les déplacements et des milliers de trajets et de repas gratuits.

Ce sont des gestes de soutiens qui comptent énormément pour les personnes qui se battent quotidiennement contre le Covid-19.

