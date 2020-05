Google Drive : Renforcement de la sécurité avec l'ajout du Touch ID / Face ID

Google a décidé d'améliorer la sécurité pour l'accès à l'application Google Drive sur iOS. En effet, la firme de Mountain View a choisi de proposer l'authentification via Touch ID ou Face ID à l'ouverture de l'app. Une mesure supplémentaire visant à renforcer la protection de vos données personnelles stockées sur le cloud.

La mise à jour est disponible

La sécurité avant tout, surtout quand il s'agit de vos données.

Google a décidé d'ajouter la fonction Touch ID ou Face ID dès que vous souhaitez accéder à vos données stockées. L'utilisateur a dès maintenant le choix d'activer ou non cette fonctionnalité. Rien n'est imposé !

Google propose aussi dans les réglages de Google Drive, le temps avant que la reconnaissance de l'empreinte ou la reconnaissance faciale se réactive.

Vous pouvez demander "immédiatement" et il sera nécessaire de se réauthentifier à chaque fois que vous quittez et revenez sur l'application. Il est aussi possible de sélectionner après un délai.



Google Drive rejoint les applications iOS qui font appel aux méthodes de déverrouillage plus modernes qu'un code.

Le Face ID et Touch ID sont sollicités majoritairement sur les applications des banques (comme celle de la Société Générale) ou dans les apps de messageries (on pense par exemple à WhatsApp).

La mise à jour est disponible sur iPhone depuis quelques heures. Elle corrige également des bugs qui pouvaient gêner pendant l'utilisation de Google Drive.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce service, Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers qui existe depuis le 24 avril 2012. Tous les documents que vous stockez atterrissent directement dans le cloud de Google.

Le service fonctionne bien, en octobre 2014 Google Drive possédait 240 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Un chiffre qui a certainement triplé depuis le temps !

