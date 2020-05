Stop Covid : L'application va entrer en test dans la semaine du 11 mai

Julien Russo

L'application Stop Covid ne sera pas prête pour le jour du déconfinement. Cependant, le projet ne serait pas abandonné si on l'en croit Cedric O le ministre du Numérique. En effet, nous avons depuis hier soir de nouvelles informations sur ce projet qui ne rassure personne (par son manque de rapidité).

L'application va entrer en test dans la semaine du 11 mai

D'après les récentes déclarations de Reuters, le ministre a confié au média qu'une phase d'expérimentation pour l'application Stop Covid aura lieu dans la semaine du 11 mai. Si Édouard Philippe ne semble pas vraiment y croire, Cedric O serait convaincu et présente cela comme un élément clé pour ralentir la propagation du Covid-19, quand les Français reprendront leurs déplacements progressivement.



Le ministre du Numérique a déclaré que Stop Covid n'aura rien de magique, mais il ne s'agira pas non plus d'une application qui ne servira à rien. Au gouvernement, on semble conscient que cela peut être bénéfique dans une période qui s'annonce à l'avance très risquée.

Pour l'instant, il n'y a toujours pas de date de disponibilité de l'application sur l'App Store et le Play Store de Google.

À la question "La France va-t-elle utiliser l'API des deux entreprises californiennes ?", la réponse est non. La France ne veut toujours pas utiliser l'API d'Apple et de Google. L'avis sur le sujet n'a pas changé et ne changera probablement jamais. Cedric O a reconnu que la méthode décentralisée d'Apple ne lui plaisait pas, ainsi qu'aux personnes au gouvernement qui ont analysé le projet.

Le ministre explique à Reuters : "La souveraineté française en matière de santé et de technologie est la liberté pour notre pays d'avoir le choix et de ne pas être limité par les choix d'une grande entreprise, aussi innovante et efficace soit-elle".