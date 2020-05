AirPods Pro : Apple a mis à jour le logiciel en version 2D15

Il est facile de télécharger une nouvelle version d'iOS, mais pour l'OS des AirPods, peu de personnes savent comment faire. En réalité, vous n'avez rien à faire, les écouteurs sans fil d'Apple sont programmés pour installer automatiquement la mise à jour. À chaque nouvelle connexion avec l'iPhone, les AirPods procèdent à une vérification de version logicielle. S’ils constatent qu'une nouvelle MAJ est disponible, ils l'installent automatiques ! Vous pouvez constater par vous-même si vous avez bien le firmware " 2D15 ". Pour cela il suffit de vous rendre dans les Réglages de votre iPhone puis dans Général , à Propos et AirPods . Vous trouverez après " Version du programme interne ".

