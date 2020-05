Sensor Tower : une levée de 45 millions de dollars pour améliorer ses analyses

Guillaume Gabriel

Si vous lisez régulièrement nos articles, vous avez sans doute pu voir apparaître le nom de Sensor Tower dans nos sources. Il faut comprendre que ces derniers sont spécialisés dans l'analyse de l'App Store et du Play Store, mais également des revenus provenant des applications et des jeux.



La belle nouvelle, c'est que la firme vient de boucler une levée de fonds de 45 millions de dollars afin de développer et peaufiner son outil.

45 millions de dollars du côté de Sensor Tower

Si on cherche une référence du côté de l'analyse de données autour des applications mobiles et de leurs stores, on citera forcément Sensor Tower, l'un des pionniers du genre.



La belle nouvelle, c'est que l'entreprise vient de clôturer une levée de fonds de 45 millions de dollars auprès de Riverwood Capital. Son but ? Développer la plateforme d’analyse de données référence au sein du monde du mobile...



Ainsi, dans les prochains mois, la firme ouvrira de nouveaux bureaux et recrutera de nouvelles têtes pour renforcer son équipe en place. À ce jour, l'entreprise compte 75 employés, soit le double par rapport à l'année passée.



Récemment, ils ont ouvert un bureau à Londres pour répondre aux besoins provenant du Moyen-Orient et d’Afrique.



