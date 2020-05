Tinder annonce des chats vidéo pour la fin de l'année

Il y a 60 min

Alban Martin

2

Tinder va enfin proposer des appels vidéos, pour s'adapter à la situation actuelle avec le confinement mais aussi pour les adeptes de ce mode de communication sur le long terme. Après avoir publié ses résultats trimestriels, Match Group, la maison mère qui détient de nombreuses plateformes de rencontres comme Meetic, Hinge, Match ou OKCupid a expliqué travailler activement sur un chat vidéo.



Tinder : les chats vidéos arrivent bientôt sur iOS et Android

Tinder va lancer son propre chat vidéo intégré à l'application plus tard cette année. Si les détails sont rares pour le moment, le simple fait que Tinder va s'ouvrir à cette fonctionnalité est une petite révolution. Ce serait l'une des plus importantes introductions de fonctionnalités pour la marque, mais aussi l'une des plus dangereuses avec des risques d'abus forcément plus grand.



Le harcèlement est par exemple plus difficile à détecter sur vidéo que dans les messages textes, mais gageons que la firme numéro un sur les rencontres amoureuses ait prévu un système de détection et d'alerte en conséquence.



Voici le système de vérification de photos actuel de Tinder

Les chiffres d'utilisation de Tinder pendant la pandémie

Sinon, Match a fourni des données sur les performances de ses services pendant la pandémie de COVID-19 où la plupart du monde est soumis à un verrouillage strict et incapable de se rencontrer en personne. Il indique qu'il a vu une légère augmentation du nombre moyen de balayages Tinder chaque jour et a déclaré qu'ils avaient atteint des «records absolus». Les femmes utilisatrices de moins de 30 ans ont augmenté leur nombre moyen de balayages quotidiens de 37%, selon Match, au cours du mois d'avril par rapport à la dernière semaine de février. Le nombre moyen de messages quotidiens envoyés sur l'ensemble de ses produits, y compris sur Hinge, Match.com et OkCupid, au cours du mois d'avril était de 27% supérieur à celui de la dernière semaine de février, et pour les utilisateurs de moins de 30 ans, c'est même 35% plus élevé.



Cela dit, la société a également noté qu'elle avait enregistré une baisse du nombre d'utilisateurs payants pour la première fois de février à mars, bien que les chiffres soient encore plus élevés que l'an dernier à cette époque.



Une belle performance pour une app qui sert à se rencontrer en chair et en os à la fin, mais les responsables gardent en tête que si la situation s'éternise, les utilisateurs pourraient mettre de côté Tinder et autre pour un moment.

Nous sommes convaincus que la demande de connexion humaine ne se dissipera jamais et restons déterminés à répondre à ce besoin. Cette période d'isolement social aurait été bien plus terrible pour les célibataires - qui n'ont plus d'autres moyens de se rencontrer et de se connecter tels que les bars et les concerts - sans nos produits. [...]

Nous ne savons pas combien de temps cela prendra ni combien il sera chaotique d’atteindre la fin de cette pandémie. Mais nous attendons avec impatience que nos célibataires puissent rencontrer cette personne avec qui ils ont envoyé des messages et bavardé par vidéo au cours des 2 derniers mois, dans la vraie vie, une fois qu'ils le pourront.

Télécharger l'app gratuite Tinder