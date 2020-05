Bons plans iOS : Leap of Fate, PDF it All, Ready Steady Play

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Leap of Fate, PDF it All, Ready Steady Play. L'occasion d'économiser 38,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

PDF it All (App, iPhone / iPad, v4.0, 23 Mo, iOS 12.0, DIGISET LLC) passe de 3,99 € à gratuit.



Son interface simplifiée, façon WindowsPhone, rend ridiculement facile la conversion de documents papiers, photos, messages, contacts, pages Web ou emails en fichiers PDF.



Après avoir créé un nouveau PDF, vous pouvez l'ouvrir dans une autre application, la fusionner avec un autre PDF, le déplacer vers un dossier ou votre service cloud préféré, et évidemment le partager par courrier électronique, AirDrop ou Messages. Vous pouvez également imprimer directement sur n'importe quelle imprimante compatible AirPrint.



Les + : Une belle alternative aux ténors du genre

Bien réalisée et facile Télécharger l'app gratuite PDF it All





iRonfleGym (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 63 Mo, iOS 11.0, Reviva Softworks Ltd) passe de 4,49 € à gratuit.



Réduisez vos ronflements avec l’appli d'exercices pour un sommeil silencieux.



Prenez le contrôle sur vos ronflements en entraînant ces fameux « muscles qui ronflent » avec SnoreGym, l’application d'exercices pour les ronfleurs.



L'une des principales causes du ronflement est la faiblesse des muscles dans la zone de la bouche. iRonfleGym est une application qui aide à tonifier les muscles de vos voies respiratoires pour réduire les ronflements.



Les + : Les ronfleurs, il est temps de changer ! Télécharger l'app gratuite iRonfleGym





JEUX GRATUITS iOS :

MosaicHD (Jeu, Jeux de société / Éducation, iPad, v1.3.3, 46 Mo, iOS 5.1.1, PopAppFactory) passe de 2,99 € à gratuit.



Ce jeu va fasciner les joueurs âgés à partir de 2 ans, et les aider à améliorer leur dextérité, leur reconnaissance des couleurs, leur mémoire et leur créativité. Et oui, c'est le fameux jeu où on dessine avec des demies-billes à placer sur le plateau perforé.



La réalisation est excellente et on se prend même, en tant que parent, à réaliser quelques oeuvres :)



Les + : Seule sur ce créneau

Très bien faite Télécharger le jeu gratuit MosaicHD

Peppa Pig : Parc dattractions (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.7, 418 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 2,29 € à gratuit.



Peppa visite le parc d'attractions et elle veut que tu l'accompagnes !



Les fans de l'émission de télé adoreront cette application inspirée des parcs d'attractions qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants mettant en scène leurs personnages préférés.



Les + : Inclut 8 jeux amusants avec Peppa, George ainsi que leurs familles et amis

Fais le tour du parc d'attractions en train et récupère puis dépose des passagers Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig : Parc dattractions





Ready Steady Bang (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.5.1, 19 Mo, iOS 5.1.1, Cowboy Games) passe de 1,09 € à gratuit.



Ready Steady Bang est un jeu de duels entre cow-boys, très addictif.



Affronte un ami en duel sur un seul écran en mode 2 joueurs ou affine ta gâchette contre 10 des hors-la-loi les plus rapides de l'Ouest et collectionne les succès au fil de ta progression.



Termine le jeu pour débloquer 31 façons de mourir que tu peux ensuite afficher dans ta Galerie du crime.



Les + : Le jeu de duel parfait Télécharger le jeu gratuit Ready Steady Bang





Ready Steady Play (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.1, 97 Mo, iOS 5.1.1, Cowboy Games) passe de 3,49 € à gratuit.



Ready Steady Play est un jeu qui se passe dans le Far West avec un cow-boy sympa et son fidèle cheval de bois. Facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, Ready Steady Play reprend l'esthétique minimaliste et le gameplay de son prédécesseur, Ready Steady Bang.

Télécharger le jeu gratuit Ready Steady Play





PROMOS iOS :

Assassins Creed Identity (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v2.8.10, 2,4 Go, iOS 7.0, Ubisoft) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Jouez au premier action / RPG de la cultissime série ASSASSIN’S CREED. Explorez la renaissance italienne à travers les yeux de votre propre assassin, accomplissez des dizaines de missions et faites la lumière sur l'épique mystère des Corbeaux.



On retrouve enfin les sensations d'un vrai AC mais avec quelques touches en plus plutôt sympathiques. Notre assassin a une grande liberté de déplacements et le côté évolutif (RPG) permet de conserver une bonne durée de vie. Les + : Un excellent jeu d'aventure

Compatible manettes MFI

Un vrai Assassin's Creed Télécharger Assassins Creed Identity à 1,09 €





Bendy and the Ink Machine (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.3, 1,2 Go, iOS 11.0, Joey Drew Studios Inc.) passe de 7,99 € à 5,49 €.



Henry était l'animateur principal des studios Joey Drew à son apogée, dans les années 1930. Connu pour la production de dessins animés de leur personnage le plus populaire et le plus aimé, Bendy.



De nombreuses années plus tard, Joey Drew lui-même l'invite mystérieusement à retourner dans l'ancien atelier de dessins animés.



Plongez au cœur de la folie sommaire de ce cauchemar de dessins animés tordus.

Télécharger Bendy and the Ink Machine à 5,49 €





LumaFusion (App, iPhone, v2.2.3, 157 Mo, iOS 11.4) passe de 29,99 € à 21,99 €.



LumaFusion est le logiciel de montage vidéo multi-pistes le plus puissant jamais créé pour appareils mobiles. Utilisé par les journalistes nomades, les réalisateurs de vidéo pro et les cinéastes amateurs pour raconter des histoires passionnantes en vidéo, LumaFusion vous offre la puissance et la polyvalence requises pour créer votre propre histoire.



Et grâce à nos didacticiels vidéo, la prise en main et la maîtrise de ce fabuleux outil sont grandement accélérées.



Les + : Très complet Télécharger LumaFusion à 21,99 €