AirPods Studio : Apple devrait proposer une détection de la tête et du cou

Depuis plusieurs mois les rumeurs parlent du lancement prochain d'un casque sous la marque d'Apple et non de Beats. On vous apprenait il y a 72 heures sur iPhoneSoft que celui-ci pourrait s'appeler "AirPods Studio". Un nouveau rapport publié cette nuit est venu ajouter des informations supplémentaires.

Des capteurs de détections similaires à ceux dans les AirPods

Les écouteurs sans fil d'Apple possèdent des détecteurs qui permettent de savoir si vous les avez dans les oreilles ou non. Un système qui évite d'utiliser inutilement la batterie si vous n'écoutez pas la musique.

D'après 9to5mac, Apple voudrait proposer ce même capteur sur son casque haut de gamme. À travers le détecteur de cou, l'AirPods Studio pourrait interrompre la musique quand vous enlevez le casque, la reprendre quand vous le remettez, voire d'éteindre le casque quand vous ne l'utilisez plus pendant de longues minutes.

L'objectif est toujours le même, optimiser l'autonomie !

Un second capteur serait également de la partie. Il s'agirait du capteur de tête. L'emplacement précis est pour l'instant incertain. Il aurait pour mission de faire la différence entre l'oreille gauche et droite, son objectif à lui serait plutôt d'optimiser au maximum l'expérience utilisateur. Une indication qui prouve qu'il n'y aurait pas de "mauvaise façon" de porter l'AirPods Studio.



Le premier casque sous la marque Apple serait bien sûr en Bluetooth et avec une technologie à réduction active de bruit comme les AirPods Pro.

On parle d'une commercialisation pour l'été 2020 à un tarif de 349$ environ. Bien sûr, rien d'officiel, ce ne sont que des rumeurs qui l'affirment !