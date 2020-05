Apple Pay : En Australie, Apple est devant Google et Samsung

Julien Russo

Le service de paiement sans contact d'Apple est un succès international alors qu'il n'est disponible que sur les produits Apple et n'est pas ouvert à la concurrence ! En Australie, un rapport qui vient de la firme d'études de marché Roy Morgan donne un aperçu sur la position d'Apple Pay.

Apple Pay est le service le plus utilisé

Il y a trois services de paiements sur smartphone qui sont particulièrement présents dans le quotidien des Australiens. Il s'agit d'Apple Pay, de Google Pay et de Samsung Pay.

Roy Morgan a effectué une étude de marché afin de vérifier celui qui était le plus sollicité et sans surprise, c'est celui d'Apple qui est premier.

L'étude démontre qu'environ 10,8% des Australiens paient leurs achats dans les commerces ou en ligne avec Apple Pay, cela représente environ 2,7 millions de personnes. Un chiffre qui est en constante évolution, puisque si le paiement sans contact via un smartphone ou une montre connectée est peu familier pour certains, ça le devient de plus en plus au fil du temps.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, entre mars 2018 et mars 2020, Apple a connu une croissance de 2,8% quand Google a connu une évolution de 1,8% et Samsung une timide progression de 0,3%.

Le rapport fait remarquer que les chiffres devraient être plus importants d'ici les prochains mois, puisque le Covid-19 a encouragé les paiements sans contact dans les magasins. Une recommandation pour éviter de toucher le TPE du commerçant ou de l'argent.

Michelle Levine la PDG de Roy Morgane explique : "De nombreux détaillants demandent que le paiement sans contact soit utilisé plutôt que de manipuler de l'argent pour réduire les opportunités de transmission de COVID-19".





Partout dans le monde Apple Pay est de plus en plus utilisé. Il faut dire aussi que les utilisateurs d'iPhone n'ont pas vraiment le choix d'utiliser autre chose, puisqu'il s'agit du seul service de paiement sans contact qui peut utiliser la puce NFC de l'iPhone. Quelque chose qui arrange bien Apple puisque la firme se réserve une petite commission sur chaque transaction !



Lors des résultats trimestriels du premier trimestre de 2018, Tim Cook avait quand même déclaré avoir une petite déception par rapport à Apple Pay qu'il décrivait comme un service "lent" à monter. Il expliquait que globalement le paiement sans contact via smartphone s'intégrait difficilement dans les habitudes des utilisateurs de smartphones.

D'après un rapport des services de recherches de Loup Ventures, au dernier trimestre de l'année dernière, Apple aurait réalisé 1,8 milliard de transactions.