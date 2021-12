Les wearables d'Apple dominent toujours le marché sur T3 (loin devant Samsung)

Apple Watch

Si Apple peut avoir certaines difficultés sur des marchés comme celui des ordinateurs fixes et portables ou encore des smartphones (dans certains pays), Apple peut toujours compter sur ses wearables. Au troisième trimestre de 2021, le géant californien a été largement devant la concurrence en ce qui concerne les expéditions d'Apple Watch, d'AirPods et de produits Beats.

Apple reste le leader

Selon le dernier rapport de IDC, les ventes d'écouteurs sans fil et de montres connectées ont connu une forte progression au T3 2021, on compte une augmentation de 9,9% en plus par rapport au même trimestre l'année dernière.

Au total, on compte 138,4 millions d'unités expédiées, ce qui représente une belle performance surtout en période de pandémie où l'approvisionnement de certaines puces est compliqué.



Dans ce classement observé de près par les experts du secteur, on constate qu'Apple reste le leader sur ce marché, la firme de Cupertino a expédié 39,8 millions de ses wearables avec une part de marché de 28,8%.

On ne peut s'empêcher de pointer du doigt la faiblesse comparée à l'année dernière, sur la même période, Apple avait expédié 41,3 millions d'exemplaires d'AirPods, d'Apple Watch et de produits Beats avec une part de marché de 32,8%. Si vous êtes intéressé, sachez que les AirPods 2 sont en promo, tout comme les Beats Studio Buds ou encore l'Apple Watch 3.

Le rapport d'IDC explique :

Apple a remporté la première place au 3T21 malgré une baisse de 35,3 % des expéditions d'Apple Watch au cours du trimestre. Les AirPods et des produits Beats ont aidé l'entreprise à consolider son leadership sur le marché des wearables, bien que ces produits aient également été confrontés à des défis au cours des derniers trimestres, car la concurrence reste forte. Cela dit, la position d'Apple est toujours enviable, car l'entreprise a saisi plus de 53 % de la part de valeur monétaire de ce marché.

Loin derrière Apple, on retrouve la firme sud-coréenne, Samsung. La Galaxy Watch 4 fraîchement commercialisée a beaucoup aidé et soutenu l'entreprise face à la concurrence. La nouvelle montre connectée de Samsung est une réussite incontestable, les fidèles des produits Galaxy se sont littéralement jetés dessus générant parfois des ruptures de stock.

La raison de ce soudain engouement, c'est la réponse de Samsung à sa communauté qui demandait massivement l'intégration de wearOS de Google à la place de Tizen.

Comme l'entreprise a satisfait la demande de ses clients, les retours ont été extrêmement positifs et les clients se sont déplacés en masse dans les boutiques.



Suite à cette décision bénéfique, la part de marché de Samsung passe tout de même de 8,9% à 9,2% en seulement 1 an. Cette prouesse a été applaudie par IDC qui reconnait que l'accueil des consommateurs a été extraordinaire !



Arrive derrière Xiaomi, alors que l'année dernière l'entreprise était à la seconde position, le géant chinois s'est fait doubler par Samsung. La performance est identique à celle de son rival sud-coréen, il y a eu 12,7 millions d'exemplaires expédiés, mais avec une chute impressionnante de la part de marché qui passe de 13,2% à 9,2%.

Pour rappel, Xiaomi avait expédié 16,7 millions d'exemplaires l'année dernière, c'est douloureux et pas beau à voir !



En quatrième position, on retrouve Huawei, que ça soit sur le marché des smartphones, des tablettes ou celui des wearables, l'entreprise n'est pas en forme.

L'autre géant chinois arrive à expédier 10,9 millions d'unités de ses écouteurs sans fil et montres connectées, ce qui représente une timide progression de 400 000 expéditions supplémentaires.