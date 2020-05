iPhone 11 : Une domination totale des ventes sur T1 2020

Il y a 4 heures

Julien Russo

Malgré le début d'année difficile, l'iPhone 11 est resté solide au niveau des ventes. D'après le cabinet d'analyse Canalys, le smartphone d'Apple a été numéro 1 face à des concurrents comme le Redmi Note 8 ou le Galaxy A10s.

L'iPhone 11 est une valeur sûre

Depuis la sortie des nouveaux iPhone en septembre 2019, un modèle s'est particulièrement démarqué des autres. Il s'agit de l'iPhone 11, qui est toujours en tête des ventes chaque nouveau trimestre.

Comme Apple ne donne aucune visibilité officielle sur le nombre des ventes, on peut se référer qu'aux cabinets d'analyses, qui après une longue étude donnent des estimations.

Une belle performance

La crise sanitaire aura sans conteste ralenti les ventes des smartphones. Mais l'iPhone 11 s'en sera bien sorti, puisqu'il a réalisé 18 millions de ventes, quand le Redmi Note 8 et 8T sont loin derrière avec seulement 8 millions d'exemplaires vendus.

L'iPhone 11 n'est pas le seul smartphone d'Apple dans le classement. Les iPhone plus haut de gamme comme l'iPhone 11 Pro Max ou l'iPhone 11 Pro ont également réalisé de belles ventes malgré leur prix plus élevé. Même s'ils sont loin dans le classement, ils se retrouvent devant de nombreux smartphones concurrents comme le Galaxy S20, le Huawei P40 ou encore le OnePlus 7T.

Canalys a quand même ajouté que les dernières générations d'iPhone ont comptabilisé 10% des ventes de smartphones dans le monde. Ce qui est une belle performance. On ne compte pas les iPhone 7, 8, XR...