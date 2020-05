De nouvelles couleurs pour les Powerbeats Pro 2020

La nouvelle paire d'écouteurs true wireless du géant de Cupertino qui a été certifiée à plusieurs endroits refait parler d'elle. Il s'agit des nouveaux Powerbeats Pro 2020 que l'on a aperçu en Corée du Sud, en Malaisie et aux USA. Cette fois, il est question de couleurs.

Les nouveaux Powerbeats Pro d'Apple dans de nouvelles couleurs ?

Un an après les premiers modèles, Apple devrait renouveler sa gamme Powerbeats Pro avec quatre nouvelles options de couleur. Selon un post sur le réseau social chinois Weibo, Apple lancera bientôt les Powerbeats Pro 2020 en Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow et Lava Red. De quoi rehausser les couleurs de la gamme actuelle qui affiche des nuances plus fades, plus discrètes.



Lorsque les Powerbeats Pro ont été lancés pour la première fois en mai 2019, ils n'étaient disponibles qu'en noir. De nouvelles options ivoire, bleu marine et kaki ont été ajoutés durant l'été. Apple vend actuellement ces quatre variantes, mais il est probable que les nouvelles couleurs de cette année remplaceront certains des choix existants.



Certainement appelés Powerbeats Pro 2 ou Powerbeats Pro 2020, les prochains écouteurs sans fil ne vont pas tout changer et devrait conserver le même design, la puce H1 pour Dis Siri et améliorer leur autonomie (comme les Powerbeats 4).

Nous ne savons pas encore quand Apple prévoit de sortir les nouveaux Powerbeats Pro 2020, mais cela ne devrait pas tarder. Qui attend les Powerbeats Pro parmi vous ?