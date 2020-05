OnePlus 8 Pro : un mode "Rayon-X" surprenant

Récemment, le constructeur OnePlus a présenté la nouvelle gamme de ses smartphones, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Déjà très populaires, notamment grâce à leurs composants et leurs fiches techniques, il semblerait que la firme chinoise est gardée encore quelques surprises.



En effet, la version haut de gamme du téléphone embarque un mode spécial sur l'appareil photo : le X-Ray. On pourrait croire à une nouvelle boutade, un filtre pour les réseaux sociaux, mais pas du tout.



La caméra réussit à passer à travers certains types de plastique, pour dévoiler l'intérieur de certains appareils.

C'est Ben Geskin qui dévoile la fonctionnalité sur Twitter, tout en publiant le résultat de ses essais : OnePlus a donc caché un réel mode "Rayon-X" au sein de son OnePlus 8 Pro, capable de percer certains plastiques.



Le plus dingue, c'est que l'Apple TV est concerné, étant donné que l'appareil photo est capable de voir à travers les plastiques qui n'ont pas de blindage IR.



One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP