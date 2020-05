Bon plan : Spotify Premium gratuit pendant 3 mois !

Spotify continue sa politique pour attirer de nouveaux utilisateurs avec avec une offre destinée aux nouveaux utilisateurs, et une autre pour les anciens.



En effet, les clients souhaitant tester le mode premium de la célèbre plateforme de streaming musical pourront l'essayer pendant 3 mois sans débourser un centime. Oui, Spotify est gratuit pendant un trimestre. Et si vous êtes déjà client et que vous aviez testé Premium avant, le suédois fait aussi un geste.

Gratuit pour les nouveaux, pas cher pour les autres

Si vous aimez la musique et que vous souhaitez essayer autre chose qu'Apple Music, le service de streaming musical Spotify se positionne comme LE concurrent. Il est même numéro un en termes d'abonnés.



Les nouveaux utilisateurs n'ayant jamais souscrit à un abonnement premium pourront donc découvrir le service pendant 3 mois gratuitement. Les anciens utilisateurs premium ne sont pas en reste non plus, puisque ces derniers pourront bénéficier d'une remise qui donne droit à un tarif de 9,99€ pour trois mois au lieu de 29,97€.

Les avantages de Spotify premium

Une très belle offre pour essayer la version sans publicité et les nombreux avantages de la version premium de Spotify :

Téléchargez votre musique. Profitez-en même sans connexion Internet.

Pas de coupures publicitaires. Profitez de vos titres sans interruption.

Écoutez les titres de votre choix. Même sur votre mobile.

Zapping à l'infini. Cliquez simplement sur Suivant.

