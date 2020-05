Bouygues : la eSIM à 30€ pour les forfaits B&YOU !

Hier à 21:40

Medhi Naitmazi

10

Bouygues Telecom fait un nouveau pas vers la eSIM. Alors que le troisième opérateur français avait expliqué avoir préparé mais volontairement retardé le lancement du support de l’eSIM, il vient d'ajouter les tarifs dans son catalogue.



Selon votre forfait, activer une eSIM, la fameuse carte virtuelle installée dans l'iPhone depuis les XS et XR, vous coûtera entre 10 et 30 euros. En revanche, l’opérateur n’a toujours pas daigné donner une date de sortie.

Si Orange a été le premier opérateur français à intégrer l’eSIM à l'été 2019, SFR l'a suivi début 2020. Bouygues Telecom était censé arriver juste derrière, au printemps 2020, mais à changer de stratégie notamment à cause du coronavirus.



Sans surprise, l'activation coûtera le prix de la SIM physique, soit 10€ si vous avez un forfait Sensation. Par contre, si vous êtes sur un forfait B&YOU, ce sera plus cher !

La eSIM coûtera trois fois plus cher chez B&YOU

En effet, les abonnés B&You voulant activer une eSIM devront débourser non 10€ mais 30€. Oui, vous avez bien lu, c'est le même prix que si vous vouliez activer une carte SIM en boutique (contre 5€ sur Internet). Et pour les petits malins qui se disent qu'ils le feront en ligne, détrompez-vous, la eSIM B&You ne pourra être activée qu’en boutique.



On rappellera que le prix est de 10€ chez SFR / RED et Orange / Sosh. Et si vous vous posez la question de ce qu'est l'eSIM, il s'agit d'une carte virtuelle intégrée aux appareils comme l'iPhone, l'Apple Watch ou l'iPad (et certains Android) qui permet de changer d'opérateur sans changer de carte. Et sur iPhone, cela permet d'avoir deux lignes, du Dual-SIM.



Que pensez-vous de cette politique tarifaire ?



