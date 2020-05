Spotify est de nouveau accessible sur Safari

Julien Russo

Depuis bientôt un mois, la version web d'Apple Music n'est plus en bêta. Cette nouvelle semble avoir fait écho chez Spotify, qui a soudainement décidé de relancer l'accès à son service via le navigateur Safari. Pour rappel, cela faisait plus de deux ans que les utilisateurs Safari devaient télécharger l'application pour accéder à Spotify.

Spotify le grand retour

Tout s'est passé en automne 2017. Alors que des milliers d'utilisateurs Spotify passaient par Safari pour accéder à leurs playlists, la plateforme de streaming a décidé de suspendre la prise en charge du navigateur internet d'Apple. Une décision qui est tombée du jour au lendemain et sans aucune explication. Ce changement avait surpris puisque le but de l'entreprise a toujours été d'être disponible partout.

Certaines rumeurs affirmaient que ce retrait était lié à un problème de sécurité entre Safari et la prise en charge du plug-in de contenu "Widevine" qu'utilisait Spotify pour la lecture des musiques. L'entreprise n'a jamais confirmé ces propos préférant faire fonctionner la carte du silence radio.



Spotify qui utilise fréquemment les communiqués officiels pour dévoiler les changements et les nouveautés n'a fait aucune annonce cette fois-ci. Et pourtant... Il s'agit d'un événement de taille pour les abonnés Spotify qui utilisent Safari pour surfer sur internet. Désormais il est possible de retrouver votre compte sur le site open.spotify.com.

C'est l'utilisateur wolfStroker sur Reddit qui l'a découvert. Souhaitant voir si Spotify était disponible sur Safari, il s'est rendu compte avec étonnement qu'il pouvait se connecter à son compte via ce site.

À noter quand même, que l'accès à Spotify sur le navigateur d'Apple, nécessite que celui-ci ait bien la dernière mise à jour (soit la version 13.1).



