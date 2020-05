Un iPad Pro capable de lancer les Sims sous Windows 95

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Réagir

Récemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a lancé la version 2020 de son iPad Pro, notamment avec de belles améliorations de performances et la possibilité d'opter pour un Magic Keyboard nouvelle génération.



Si, dans son usage habituel, il est possible de travailler avec, de créer des illustrations, d'écrire ou de jouer à des jeux, certains n'hésitent pas à surprendre leur petit monde.



En effet, l'un des récents clients s'est amusé à installer Windows 95 sur la tablette, puis de lancer le célèbre jeu Les Sims !

Un possesseur de l'iPad Pro installe Windows 95

Sur Youtube, l'utilisateur Hacking Jules s'est amusé d'une façon différente avec l'iPad Pro : il a ainsi réussi à y installer le système d'exploitation Windows 95.



La compatibilité est assez impressionnante, l'OS de Microsoft répondant très bien aux gestes tactiles et à cette installation comique. Ainsi, il a pu installer et lancer le célèbre jeu Les Sims avec brio, mais peut également jouer à RollerCoaster Tycoon et Age of Empires II.



Si la manipulation est cocasse, il faut tout de même rappeler que l'exploit n'est pas à la portée de tout le monde et n'est pas conseillé. Pour rappel, Jules avait également réussi à installer macOS sur la tablette !