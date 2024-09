iOS 18 : Siri sera capable de lancer des actions précises dans une application

Grâce à l'accord qui va être annoncé entre Apple et OpenAI, nous allons enfin avoir, avec iOS 18, le Siri que tout le monde rêve. Hier, nous avons appris que l'assistant vocal aura une voix plus naturelle, sera capable de résumer des messages, de longs articles... Cette nuit, un nouveau rapport a offert plus de détails à propos de la nouvelle version de Siri.

Siri va devenir très performant

Sans l'intelligence artificielle, Siri reste très limité, l'assistant vocal d'Apple sait répondre à des requêtes précises, mais il manque de la compréhension contextuelle et de la capacité à apprendre et s'adapter en temps réel. Par conséquent, sans les avancées en intelligence artificielle, Siri ne peut pas évoluer pour offrir des interactions plus naturelles et personnalisées, se contentant de fonctionner principalement sur des scripts et des réponses préprogrammées.



Dans iOS 18 et les autres mises à jour qui seront annoncées à la WWDC 2024, Siri va bénéficier des avancées de l'intelligence artificielle. Un nouveau rapport de Mark Gurman affirme que nous allons être particulièrement surpris, car en plus de pouvoir répondre à toutes les requêtes comme le fait aujourd'hui ChatGPT, Siri va pouvoir exécuter des actions précises dans les applications !

Voici ce que devrait permettre Siri, d'après les informations recueillies par le journaliste de Bloomberg ;

Ouverture de documents individuels

Déplacer une note d'un dossier à l'autre

Envoyer ou supprimer un mail dans une boîte mail précise

Ouvrir une news spécifique dans Apple News

Envoyer un lien web dans un mail

Résumer un article sur une page web de Safari

Ainsi qu'une multitude d'autres actions dans des applications clés comme "Photos", "Contacts", "Messages"... Pour la première version de Siri boosté à l'IA, les actions de ce type seront exclusivement réservées aux applications Apple. Au fil du temps, les utilisateurs bénéficieront de plus d'actions et les applications tierces entreront en jeu pour proposer la même expérience.

La prise en charge de plusieurs demandes dans la même requête

Depuis plusieurs années, les utilisateurs Apple attendent impatiemment que Siri puisse prendre en charge plusieurs commandes en même temps, par exemple : "Siri, éteint l'Apple TV et allume la lumière du salon", ce qui permet de ne pas faire deux demandes distinctes à l'assistant vocal.



Selon Mark Gurman, dans iOS 18, Siri sera capable de prendre en charge les requêtes incluant plusieurs demandes. Cependant, cette nouveauté ne sera pas disponible dès iOS 18, elle arrivera probablement dans iOS 18.2 ou iOS 18.3.

Au début, le nouveau Siri gérera une commande à la fois, mais Apple prévoit de permettre aux utilisateurs d'enchaîner les commandes ensemble. Par exemple, ils pourraient demander à Siri de résumer une réunion enregistrée, puis de l'envoyer par SMS à un collègue en une seule demande. Ou un iPhone pourrait théoriquement être invité à recadrer une photo, puis à l'envoyer par e-mail à un ami.

Dans iOS 18 et les autres mises à jour majeures de la rentrée, Siri basé sur LLM va devenir plus intelligent et n'aura plus de limitation dans les requêtes. Dans la logique, l'assistant vocal ne pourra quasiment plus dire "je n'ai pas compris votre demande" ou "je ne peux pas faire cela". La grande mise à jour de Siri qu'on attend tous est bien sur le point d'arriver... Merci l'IA !