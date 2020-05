Uber : 3 500 employés licenciés en seulement trois minutes

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

On le voit tous les jours, le coronavirus affecte de nombreuses sociétés dans le monde, peu importe leur taille. Seulement, quand on parle de grosses écuries, les pertes affichées sont toujours plus impressionnantes...



Récemment, le géant du VTC publiait les résultats du premier trimestre et affichait une perte estimée à 2,9 milliards de dollars à cause de la pandémie.



Les sanctions n'ont pas attendu longtemps pour pointer le bout de leur nez, puisque ce week-end, nous avons appris que Uber licenciait 3 500 employés d'une façon un peu particulière...

Uber licencie 3 500 employés via Zoom

Quel coup dur... Ce week-end, Uber a lancé une vague de licenciements nouvelle génération, via une conférence en ligne tenue sur la plateforme Zoom.



Ainsi, 3 500 employés ont appris la perte de leur travail en seulement 3 minutes, notamment en charge des services clientèle. Des témoignages racontent la scène, qui semble invraisemblable:

Notre activité de chauffeurs privés s'est effondrée de moitié. Il n'y a donc pas assez de travail pour de nombreux employés du support client. Ainsi, nous supprimons 3 500 postes. Ce sera aujourd'hui votre dernier jour chez Uber.

On y apprend donc que cette scène a eu lieu grâce à Zoom, avec 3 500 personnes, sans préavis. Dur...

Télécharger l'app gratuite Uber