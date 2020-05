Rumeur : L'Amazon Prime Day serait reporté à septembre (au lieu de juillet)

Pour l'instant cette annonce de report n'est pas officiel le. On n'en est pour l'instant qu'au stade de la rumeur. Normalement, Amazon annonce le Prime Day en juin , on devrait donc être fixé assez rapidement. Quoi qu'il en soit, il est presque inenvisageable que l'entreprise décide d'annuler le Prime Day de 2020, puisque c'est deux jours où les revenus sont tellement importants qu'ils sont comparables à une journée de Black Friday !

L'Amazon Prime Day c'est un événement de 48 heures qu'attendent impatiemment les habitués d'Amazon. C'est l'occasion de retrouver une multitude de ventes flash qui se renouvellent toutes les heures . Au programme, produits high-tech, électroménager, vêtements, cuisines... en promotion jusqu'à -50% (voire plus suivant les vendeurs). C'est aussi une période où l'activité est extrême dans les entrepôts de préparation. Avec les tensions qui ont eu lieu sur les sites français et la forte demande due aux personnes qui préfèrent éviter de se déplacer, Amazon aurait décidé de reporter ses 48 heures de promotions. L'information nous vient du Wall Street Journal qui affirme aussi au passage que l'entreprise gère désormais mieux l'afflux massif de commandes dans les régions du monde où le confinement est encore d'actualité.

Suite à la crise sanitaire qui sévit partout dans le monde, Amazon aurait décidé de reporter son Amazon Prime Day initialement programmé en juillet de chaque année. Exceptionnellement, il devrait avoir lieu au mois de septembre. Pour la firme de Seattle, il est hors de question d'intensifier encore plus l'activité dans ses entrepôts de préparations en période de pandémie.

