Pour l’école : les applications vont se mettre à jour pour les cours à distance

Il y a 36 min (Màj il y a 23 min)

Corentin Ruffin

En 2018, Apple présentait l'application Pour l’école, ou Schoolwork en anglais, permettant aux enseignants de créer et orchestrer des cours beaucoup plus interactifs.



La belle nouvelle, c'est que la Pomme annonce l'arrivée d'une prochaine mise à jour qui s'adapte au confinement et aux leçons à distance.



Cette version 2.0, qui sera disponible pour iPad et pour Mac, permettra ainsi de finir l'année sans avoir à se rassembler en classe.



For School : la version 2.0 arrive sur Mac et iPad

Avec l'application Pour l’école, les enseignants ont accès à une véritable panoplie du parfait professeur : possibilité d'envoyer des cours via Documents, d'assigner des activités dans des applications compatibles, de jeter un oeil sur le travail des élèves et suivre leurs progrès.



Aujourd'hui, Apple annonce l'arrivée de la version 2.0 permettant de nouvelles fonctionnalités telles que l'intégration de fichiers, des améliorations de vitesse et plus encore.



Le gros plus, c'est l'intégration avec FaceTime qui permettra de communiquer plus facilement avec les élèves durant cette période. Ils pourront également lancer des applications et des sites Web sur tous les appareils d'une salle de classe ou encore partager l'écran d'un élève.



La mise à jour arrive "bientôt" pour Schoolwork et Classroom.

