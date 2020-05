Google Maps aide les soignants à trouver des hôtels qui leur proposent des avantages

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

C'est nouveau ! Aux États-Unis et au Royaume-Uni où la propagation du Covid-19 est particulièrement élevée, Google met désormais en avant les hôtels qui proposent des avantages pour les soignants. Une bonne idée qui permet aux professionnels de la santé d'avoir une visibilité directe grâce à l'intégration d'un filtre spécial.

Google facilite le quotidien des soignants

Depuis sa dernière mise à jour, Google Maps intègre aux États-Unis et au Royaume-Uni un nouveau filtre de recherche. Il est désormais possible pour les soignants de trouver les hôtels qui leur proposent des avantages tarifaires. À New York comme à Londres, les hôteliers sont nombreux à avoir adopté une politique avantageuse envers les professionnels de la santé. On retrouve par exemple des nuits à -50% ou même -60% !

D'un côté c'est bienveillant envers le personnel hospitalier et de l'autre cela permet de réduire les pertes de l'absence des réservations des touristes.

La firme de Mountain View prévoit d'étendre prochainement cette fonctionnalité dans d'autres pays. La France pourrait bientôt être concernée par cet ajout. Google a rapidement compris que cette nouvelle tendance permettait de faciliter l'organisation de nombreux soignants qui combattent le Covid-19. Une notification a également été ajouté quand vous vous trouvez dans une zone où il y a des hôtels à proximité qui proposent des réductions pour les soignants.



Si ce déploiement n'est pour l'instant que pour deux pays, c'est principalement parce que la communication entre les hôtels et Google prend parfois du temps. L'entreprise veut que le référencement soit fiable et sans erreur pour éviter les malentendus lors des réservations. Pour réaliser cette intégration dans Maps, Google s'est associé à de grandes chaines d'hôtels.

Proposer des chambres d'hôtel facilement accessibles aux soignants est un avantage considérable pour ceux qui ont quelqu'un de fragile à domicile. Beaucoup savent qu'il y a toujours un risque de contamination, surtout quand on est en contact avec des personnes infectées pendant plusieurs heures par jour.



Source



Télécharger l'app gratuite Google Maps