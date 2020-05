Checkra1n : Le jailbreak d'iOS 13.5 est disponible

Hier à 23:34 (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7

Ce n'était qu'une question de jours. C'est désormais officiel, le jailbreak d'iOS 13.5 est une réalité. Le projet communautaire Checkra1n vient de publier une nouvelle mise à jour avec le jailbreak du dernier OS d'Apple. Il est dès maintenant téléchargeable pour l'iPhone et l'iPad. Au-delà de cette nouveauté, plusieurs correctifs ont également été apportés.

Qu'apporte la mise à jour 0.10.2 ?

Avant de faire la dernière mise à jour de Checkra1n, il faut savoir que cette version est une bêta. Il est même déconseillé de l'installer sur un appareil principal.

Dans cette nouvelle version publiée il y a seulement quelques minutes, Checkra1n exploite essentiellement la faille Checkm8, celle-ci est compatible jusqu'à l'iPhone X, si vous avez un modèle supérieur à cet iPhone, vous pouvez oublier, vous rencontrerez un blocage lors de l'installation. Il faudra attendre la mise à jour de uncover 5.0 qui est en cours de développement.

Pour les autres, vous pouvez vous faire plaisir dès maintenant.

Voici ce qu'apporte la nouvelle version :

Prise en charge iOS 13.5 / iPadOS 13.5.

Correction de plusieurs problèmes avec les correctifs du noyau qui empêchaient les appareils de démarrer, notamment iPad Air 2 et iPad mini 4.

Correction du téléchargement bootstrap ne fonctionnant pas si l'appareil est verrouillé.

Pour l'instant, le jailbreak d'iOS 13.5 de Checkra1n ne peut être téléchargé que via macOS ou Linux. Les utilisateurs Windows vont être quelque peu embêtés sur ce coup-là...



Checkra1n aura réussi à doubler Unc0ver 5.0. Il faut quand même prendre en compte que comparé à Checkra1n, ce jailbreak supportera tous les iPhone et iPad. Unc0ver 5.0 exploite la faille 0-day.

Dernière information importante, quand vous aurez installé ce nouveau jailbreak, vous recevrez d'autres gestionnaires de packages par la suite. Petit plus, il n'y aura pas besoin d'installer une autre mise à jour.