Bon plan : Sosh passe au forfait 100 Go à 16,99€/mois

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Après les 80 Go le mois dernier, Sosh qui n'a jamais été très généreux sur la data vient de lancer une série limitée avec 100 Go de data dont 15 Go depuis l'Europe et les DOM. Le tout est vendu 16,99€, soit un peu plus cher que ses concurrents comme Bouygues et SFR tous deux à 12€. Attention ce forfait est sur une durée limitée, si vous êtes intéressé, il faut s'y prendre le plus rapidement possible.

Série limitée : un forfait 100 Go à 16,99€/mois chez Sosh

Jusqu'au 22 juin 2020, Sosh propose une série limitée avec les appels, SMS et MMS illimités en France et jusqu'à 100 Go de data. De même, le forfait englobe 15 Go dans toute l'Europe ainsi que dans les DOM, hors Suisse et Androrre. Que ça soit pour la France ou à l'étranger, le débit est réduit au-delà.



Bien évidemment, le forfait 100 Go de Sosh est compatible eSIM pour les iPhone récents et même sur l'Apple Watch (option à 5€).



C'est la première fois que Sosh atteint une telle enveloppe de données. Longtemps plafonnée à 50 Go, l'opérateur low-cost d'Orange avait récemment proposé 80 Go. Cette fois, c'est 100 Go à 16,99€ et pas que pour la première année.

Par contre, comme à chaque fois, vous aurez des frais d'activation de 10€, ce qui correspond au prix de la carte SIM. À la souscription, vous avez également la possibilité de conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.



Pour rappel, souscrire chez Sosh c'est profiter de toute la qualité du réseau d'Orange qui est d'ailleurs le réseau numéro 1 en France selon l'enquête de l'ARCEP qui date d'octobre 2019.



Profitez dès maintenant de l'offre à 16,99€/mois avec 100 Go de data à VIE !.