Q1 2020 : L'iPhone 11 est le plus populaire devant l'iPhone XR

Hier à 21:50

Julien Russo

Le premier trimestre de 2020 a été un peu spécial avec la crise sanitaire, mais les habitudes des consommateurs n'ont pas changé. En effet, partout à travers le monde les iPhone inférieurs à 1000€ sont très souvent ceux qui se vendent le plus. Cette tendance s'est confirmée encore une fois avec l'iPhone 11 qui a été numéro 1.

L'iPhone 11 s'en sort à merveille

Le cabinet d'études Omdia a rendu une visibilité sur les smartphones qui ont rencontré le plus de succès sur les mois de janvier à mars 2020.

L'année dernière à la même période, c'était l'iPhone XR qui était à la première position, loin devant Samsung.

Cette année, c'est toujours Apple qui est premier, mais avec un smartphone au tarif un peu plus élevé, l'iPhone 11 !

D'après le cabinet d'analyse, il y a eu 19,5 millions d'expéditions d'iPhone 11 pour le premier trimestre de cette année. Une belle performance dans un contexte très difficile. Samsung est en deuxième position avec seulement 6,8 millions de Galaxy A51 d'expédier.

L'analyste Jusy Hong, directeur de la recherche sur les smartphones chez Omdia, explique :

"Depuis plus de cinq ans (même dans des conditions changeantes sur le marché du sans-fil et dans l'économie mondiale) une chose est restée constante dans le secteur des smartphones : Apple a pris la première ou la deuxième place du classement mondial des modèles d'expédition d'Omdia. Le succès d'Apple est le résultat de sa stratégie d'offrir relativement peu de modèles. Cela a permis à l'entreprise de concentrer ses efforts sur un petit nombre de produits qui attirent un large éventail de consommateurs et se vendent en volumes extrêmement élevés."

On notera que la remarque de l'analyste est très pertinente. Il est vrai qu'une marque qui sort peu de smartphones par an se concentre davantage sur les nouveaux modèles qu'elle propose à sa clientèle.

De plus, Apple a désormais compris que les smartphones haut de gamme, ce n'est pas tout le monde qui en veut. C'est pour cela que l'entreprise a lancé cette année et l’année dernière un iPhone low cost (l'iPhone SE) et un iPhone plus accessible que le Pro et Pro Max (l'iPhone 11). Cette stratégie semble payer puisque ce sont à chaque fois ces iPhone qui réalisent les meilleures performances.