Apple remet en place le bonus de 10% quand vous ajoutez de l'argent sur votre Apple ID

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

2

C'est une opération que propose fréquemment Apple. Pour multiplier les ajouts de fonds sur les comptes Apple, l'entreprise propose un bonus de 10%. Plus vous déposez de l'argent, plus le bonus devient intéressant. Cela était déjà proposé il y a quelques mois et visiblement le succès a été au rendez-vous.

Jusqu'au 5 juin

Dès aujourd'hui et jusqu'au 5 juin 2020 inclus, pour tout dépôt d'argent sur votre Apple ID, il est désormais possible de bénéficier d'un bonus de 10%.

Apple propose cela qu'une fois par compte et dans une limite de 300€ maximum.

Pour profiter de cette offre, il faudra vous rendre dans l'App Store puis tout en bas dans " Créditer le compte de cet id. Apple".

Il vous suffira après de sélectionner le montant que vous souhaitez ajouter et vous bénéficierez automatiquement du bonus promis par Apple.

Comme vous pouvez le constater sur l'image, au-delà de 100€ c'est à vous de sélectionner le montant.

Il est bon de noter que l'ajout de crédit sur un Apple ID permet d'acheter des contenus sur l'App Store, l'iBook Store et l'iTunes Store. Cela sert également à payer vos abonnements à renouvellement mensuel comme Apple TV+, Apple Arcade, etc.