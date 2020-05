Concept : L'iPhone 12 Pro en couleur bleu marine foncé

Julien Russo

D'après les récentes indiscrétions, les iPhone 12 devraient être commercialisés à partir du mois d'octobre (avec un peu de retard). Si pour l'instant nous connaissons déjà de multiples informations (son stockage minimum, son prix ou le taux de rafraichissement de l'écran), nous n'avons pas encore eu de fuites visuelles. Grâce aux concepts qui reprennent certaines rumeurs, cela permet de se donner une image du futur iPhone d'Apple.

Un iPhone en bleu marine foncé

L'iPhone 12 est particulièrement attendu par les consommateurs. D'après plusieurs rumeurs, le nouvel iPhone devrait proposer un écran Super Retina XDR Display (pour la version la plus onéreuse), un écran plus fluide grâce au 120 Hz, des couleurs plus nombreuses, un meilleur zoom, la puce A14...

Que des arguments qui vous donneront l'envie d'investir dans l'iPhone 12 !

Dans ce nouveau concept, il a été imaginé une couleur qui est assez récurrente dans les rumeurs, c'est le "bleu marine foncé".

Les récentes indiscrétions affirment que cette année sera la bonne pour que Apple propose un iPhone 12 avec la couleur bleu.

Nous avons déjà eu plusieurs couleurs avec l'iPhone 11 (le jaune, violet, noir, vert, blanc...) et Apple voudrait maintenant s'ouvrir davantage avec les iPhone de la gamme "Pro" et "Pro Max".

Dans un nouveau concept publié sur la chaine YouTube ConceptsiPhone on peut apercevoir une vidéo digne d'un montage officiel d'Apple. L'iPhone 12 Pro est présenté en couleur bleue avec la mise en avant de ses principales fonctionnalités.

D'après la personne à l'origine du concept Mauro Battino, il y a de fortes chances qu'Apple intègre cette nouvelle couleur dans sa gamme d'iPhone "Pro".

Si la firme de Cupertino propose la couleur "Bleu marine foncé", il se peut qu'elle vienne remplacer le "Vert nuit" disponible avec les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max.