Le nouvel iPad Air 4 avec port USB-C ?

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

4

Un nouveau rapport publié aujourd'hui par Macotakara indique que le prochain iPad Air 4 offrira une connectivité USB-C en lieu et place du bon vieux port Lightning.



Ce serait la première fois dans la gamme iPad qu'Apple passe à l’USB-C après l'iPad Pro 2018.

L’iPad Air 4 serait un mini iPad Pro

Le blog, qui cite des sources de la chaîne d'approvisionnement, indique que l'iPad Air 4G adoptera la connectivité USB-C, tandis que la future tablette iPad Mini 6 restera sur du Lightning.



Pour y arriver, Macotakara explique que la firme à l’iPhone aurait prévu de développer l'iPad Air de quatrième génération sur une base d'iPad Pro 11 pouces. On imagine alors un cadre plus fin autour de l’écran et une compatibilité avec l’Apple Pencil 2. Mais Apple devrait conserver une différence au niveau de la caméra arrière et du scanner Lidar, sans oublier le processeur.



D’ailleurs, selon les sources du rapport, l’iPad Air 3e génération avait été développé sur la base de l'iPad Pro 10,5 pouces.



Voilà qui rejoint quelque peu les propos de Ming-Chi Kuo, un analyste fiable, qui avait annoncé qu'Apple commercialiserait un nouvel iPad 10,8 pouces au cours du second semestre 2020, suivi d'un nouvel iPad mini 9 pouces au cours du premier semestre 2021. L’iPad Air 4 passerait donc de 10,5 à 10,8 pouces.



Si tout cela se confirme, nous devrions avoir droit à une présentation rapide de la tablette. Mais la question qui demeure concerne l’authentification : Apple va-t-elle passer à Face ID ou conserver Touch ID ?



A votre avis, l’iPad Air 4 va-t-il se rapprocher de la gamme iPad Pro au point de devenir une sorte d’iPad Pro Mini ?



Source