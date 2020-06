Dropbox Passwords : aperçu de l’app de gestion de mots de passe

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Dropbox passe au niveau supérieur et se lance désormais sur le marché des applications de gestionnaires de mots de passe. Si le roi dans ce secteur reste 1Password qui a le plus de téléchargements et qui est le plus populaire, Dropbox pourrait bien faire mal avec cette nouvelle application qui est pour l'instant en bêta. Nous vous en parlions plus tôt, voici quelques détails.

Dropbox Passwords se montre en bêta

Vous avez toujours tendance à oublier vos mots de passe ? Il est peut-être temps de télécharger une application où vous pourrez héberger tous vos accès au même endroit !

Une nouvelle application vient de débarquer sur l'App Store, elle s'appelle "Dropbox Passwords" et comme son nom l'indique, elle va vous proposer d'héberger tous vos mots de passe de façon sécurisée.



L'application est pour l'instant disponible en bêta et uniquement sur invitation (mais c'est temporaire). Dropbox veut résoudre les derniers bugs avant de lancer la version toute publique.

Grâce à la description de l'application sur l'App Store, on en sait déjà un peu plus sur cette application.

Les principales fonctionnalités de Dropbox Passwords sont identiques à celle de 1Password. On retrouve pas exemple :

L'hébergement des identifiants et mots de passe sous forme de liste et accessible très facilement

Des systèmes de reconnaissance de site, vous saisissez le nom du site, il s'ajoute le logo de la marque et vous n'avez plus qu'à saisir l'identifiant et le mot de passe.

de la marque et vous n'avez plus qu'à saisir l'identifiant et le mot de passe. Vos accès se synchronisent automatiquement entre tous les appareils où Dropbox Passwords est installé. Inutile de prendre son iPhone quand vous souhaitez récupérer un mot de passe à saisir sur l'iPad.

Les données sont bien évidemment entièrement sécurisées. Dropbox informe que vous pouvez déposer tous vos accès et même les plus sensibles comme les identifiants et mots de passe de votre compte bancaire en ligne.

Télécharger l'app gratuite Dropbox Passwords