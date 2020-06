Sosh : Des commandes d’iPhone sans visibilité, mais bien prélevées !

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

4

Le système de commande de Sosh semble avoir complètement bugué si on en croit certains retours de clients qui ont investi dans un iPhone XS et iPhone 11 reconditionné dans la journée du 28 mai. Les commentaires sont toujours les mêmes, un débit en attente de prélèvement sur le compte, mais aucun mail de confirmation ni de SMS de suivi de commande.

Des clients mécontents

Le 28 mai, Sosh a lancé les iPhone 11 et iPhone XS reconditionné à des prix très accessible. On parle par exemple de l'iPhone 11 Noir 64 Go à seulement 469€ au lieu de 809€. Une magnifique remise à laquelle de nombreux consommateurs n'ont pu résister.

Cependant ce qu'ils ne savaient pas c'est ce qui allait se passer après... Plusieurs clients Sosh ont commandé un iPhone XS ou iPhone 11 et n'ont jamais reçu de mail de confirmation ni même de suivi de commande par SMS comme Sosh a l'habitude de le faire.

Comme si, c'était une commande fantôme... Par contre quelque chose a bien été visible, c'est le paiement "en attente" sur le compte bancaire (qui pour certains a déjà été prélevé) !

Sosh explique que cela est dû à un bug informatique

D'après le CM du compte Twitter @Sosh_fr, cela serait dû à un bug informatique au niveau de la gestion des stocks qui aurait sévi dans la journée du 28 mai. Malgré tout, Sosh prévient que les commandes seront honorées, mais sans date de livraison !



Les clients mécontents ont lancé un hashtag sur Twitter : #SoshRendLesiPhones, ils postent régulièrement de nouveaux tweets de l'évolution de leur situation personnelle. Pour la plupart, les choses n'avancent pas et les contacts avec l'équipe de Sosh se résument à "il faut patienter".



La dernière information de Sosh a été tweeté il y a moins d'une heure :

Nous recherchons la meilleure solution à vous apporter et étudions également les mesures à prendre pour empêcher que cela ne se reproduise. Nous vous remercions de votre patience et reviendrons très rapidement par mail auprès de chacune des personnes concernées. L’équipe Sosh

On veut des réponses aujourd'hui @Sosh_fr, c'est purement honteux de ne pas donner de nouvelles des commandes au bout d'une semaine ! #soshrendlesiphones @lesnums — Hugo Dessaivre (@HDessaivre) June 4, 2020