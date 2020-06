Tripsy : préparez et organisez vos futurs voyages

Corentin Ruffin

Avec le début du déconfinement, il est enfin possible de s'imaginer voyager à nouveau à l'étranger, bien que tous les pays ne soient pas encore ouverts à l'idée. Si vous souhaitez anticiper et vous évader en avance, en organisant vos prochains trips, une application peut peut-être vous aider...



Celle-ci se nomme Tripsy (v2.4.0, 56 Mo, iOS 13.0) et vous permet de "partager votre itinéraire avec votre famille et vos amis, de recevoir des alertes de vol et de stocker des documents" tout en ayant accès aux suggestions d'itinéraires dans plusieurs villes du monde.

Tripsy : l'application qui vous aide à organiser vos trips

Lorsque nous voyageons, il n'est jamais facile de penser à tous les détails que demandent les départs dans différents pays : que ce soit des papiers, des billets ou des bagages, nous ne sommes pas à l'abri d'un oubli bête et dramatique.



L'application Tripsy, elle, souhaite vous aider à vous concentrer sur l'essentiel et ne pas faire d'erreur pour ainsi être préparé le jour J. Très simple d'utilisation, elle vous demandera d'attribuer un nom, une date, un fuseau horaire local et même une photo personnalisée.



Une fois fait, vous pourrez entrer des informations plus précises comme les vols que vous prendrez, l'hôtel où vous séjournerez et les endroits que vous prévoyez de visiter.



L'application vous créera alors un véritable guide de voyages avec les papiers à prendre, les différentes étapes, mais également une carte avec les différents points d'intérêt.



Tripsy est gratuite, mais contient un système d'abonnement pour les personnes voyageant énormément.

Télécharger l'app gratuite Tripsy