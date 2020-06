Phonos Plus : une app pratique pour ses enceintes Sonos

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Phonos Plus est une belle découverte que nous venons de faire. Il s'agit d'une app gratuite faite par un client Sonos qui souhait avoir plus d'informations sur ses enceintes connectées en un seul coup d'oeil. Que vous ayez la plus petite enceinte Play:1, la nouvelle Sonos One, la barre de son Beam, la nouvelle Arc ou le caisson de basse Sub, Phonos Plus vous intéressera.

Phonos Plus : un utilitaire pratique pour les clients Sonos

Si vous voulez tout savoir sur vos appareils Sonos en un coup d'œil, il faut installer Phonos Plus. Avec cette application, vous aurez plusieurs informations. Outre les fiches techniques détaillées (RAM, Stockage, firmware, modèle, IP, etc), vous apprendrez aussi :

Si l'enceinte Sonos est moderne, legacy, obsolète ou même désactivée.

Si elle fonctionne sous le système S1 ou le nouveau système S2.

Autre élément intéressant et important, Phonos Plus permet d'exporter vos données Sonos, telles que vos alarmes, favoris, stations de radio et listes de lecture.



Voilà donc un petit utilitaire pratique pour les clients de la marque audio américaine qui est leader sur son secteur devant Apple, Bose et autre.



Qui possède une enceinte Sonos parmi vous ? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires.



PS : les enceintes Sonos sont en promotion et notamment la Playbar !

Télécharger l'app gratuite Phonos Plus