Soro propose une fonction intercom sur les enceintes Sonos

Soro s'inspire d'Apple en proposant une fonction de type intercom aux enceintes Sonos, l'un des plus grands concurrents du HomePod.



En 2020, Apple a introduit la fonctionnalité pratique d'interphone pour les enceintes HomePod et HomePod mini. Trois ans plus tard, elle débarque enfin sur les enceintes Sonos, mais par le biais de l'application tierce "Soro For Sonos" qui passe en version 1.4.

Soro 1.4 est arrivée

Lancée initialement en 2021, Soro visait à améliorer la prise en charge de Siri et de l'application Raccourcis d'Apple sur les enceintes Sonos en offrant une vingtaine d'actions utiles différentes. Cette fois, le développeur Laz a mis à jour son application pour inclure un système d'intercom similaire à celui du HomePod, destiné aux utilisateurs de Sonos. Si Soro supposait la fonction d'annonce d'Amazon Alexa, la prise en charge de l'interphone Siri par Soro est particulièrement intéressante pour ceux qui préfèrent une expérience Apple.

Au delà de la fonction "Speak Text" alias Intercom pour Sonos, l'application apporte également de nouvelles actions pour créer une alarme, supprimer une alarme et mettre à jour une alarme ou encore créer/séparer une paire stéréo.

Similaire à l'action Intercom disponible pour le HomePod, cette action permet aux utilisateurs de lire des messages (ou des fichiers multimédias) sur n'importe lequel de leurs haut-parleurs Sonos pris en charge* en utilisant les fonctionnalités de synthèse vocale intégrées à iOS, iPadOS et macOS et de poursuivre le contenu déjà en cours de lecture après le message.

Compatibilité de Soro

Les haut-parleurs Sonos pris en charge par la nouvelle fonction d'interphone sont les suivants : Sonos One, Amp, Port, Play:5 (gen 2), Beam, One SL, Move, lampe de table SYMFONISK, l'étagère SYMFONISK, ainsi que tous les nouveaux haut-parleurs utilisant le système Sonos S2.

Concernant la prise en charge officielle de l'interphone par Sonos, ce n'est pas précisé par l'entreprise.



Soro For Sonos est disponible sur l'App Store au prix de 8,99 $ et est une application universelle compatible avec iPhone, iPad et Mac (depuis peu). Aucun achat intégré ni abonnement n'est nécessaire.

Télécharger Soro - For Sonos à 8,99 €