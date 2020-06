L'eSIM débarque le 22 juin chez Bouygues Télécom

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

6

Les clients Bouygues Télécom possédant un iPhone éligible l'attendent avec impatience ! L'eSIM a enfin une date. C'est une conseillère sur le forum d'entraide du site de Bouygues Télécom qui a vendu la mèche, elle sera officiellement disponible à partir du 22 juin pour les nouveaux et ceux qui sont déjà titulaires d'un abonnement mobile.

Encore un peu de patience

L'eSIM chez Bouygues Télécom c'est un parcours du combattant. Heureusement, nous sommes passés du "ce sera disponible au printemps" à "lancement de l'eSIM chez Bouygues Télécom le 22 juin". Une gigantesque évolution dans la communication de l'opérateur !



Les utilisateurs d'iPhone pourront bientôt utiliser une eSIM dans leur iPhone. Plus besoin d'ouvrir le petit tiroir de l'iPhone pour y installer la SIM physique, tout se fera directement depuis iOS.

Pour l'instant un nombre restreint de modèles d'iPhone est compatible, on compte :

L'iPhone XS , XS Max et XR (sous iOS 12.2 ou version ultérieure)

L'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (sous iOS 13 ou version ultérieure)

L’iPhone SE 2020

Du côté de la concurrence, l'eSIM pourra uniquement aller sur le Samsung Galaxy Fold.

Dès le 22 juin, les abonnés Bouygues Télécom qui voudront activer une eSIM devront débourser 10€. Pour les abonnés B&You le tarif est limite choquant, puisque celui-ci sera de 30€, des frais qui risquent de faire beaucoup parler...

Pour rappel, Orange a été le premier opérateur français à intégrer l'eSIM à ses offres mobiles. SFR a suivi début 2020 et Bouygues Télécom sera donc le troisième opérateur à proposer l'eSIM à ses abonnés.



Le lancement chez Bouygues avait volontairement été retardé à cause de la crise sanitaire.

L'opérateur avait quand même informé il y a deux mois que tout était prêt au niveau technique, mais au niveau commercial ce n'était pas une bonne idée de lancer l'eSIM dans un contexte de confinement.

La communication autour de cette nouveauté devrait commencer à partir du 22 juin sur les réseaux sociaux de Bouygues Télécom.



(On remercie Sabrina pour nous avoir prévenus par mail)

Forum Bouygues Télécom