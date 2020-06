Apple Music : Lancement de la playlist "Le code" et de la 1ère émission française

Il y a 3 heures

Julien Russo

4

C'est nouveau et ça vient d'être annoncé pour les abonnés d'Apple Music en France. La plateforme de streaming d'Apple va prochainement proposer une playlist de rap français et une émission qui se mettra à jour une fois par semaine. Aux commandes on retrouve Medhi Maïzi qui n'est pas inconnu chez Apple, puisque la firme l'a recruté pour être le "Responsable Hip-Hop" du service.

Une playlist et une émission vidéo

Apple Music semble vouloir plus miser sur le "local". Après avoir proposé Beats 1, une radio diffusée depuis les États-Unis, l'entreprise californienne souhaite maintenant une meilleure proximité avec les abonnés qui ne parlent pas anglais.

Apple Music va prochainement proposer "Le Code" qui sera une playlist de musiques Hip-Hop régulièrement mise à jour. Vous y découvrirez les morceaux d'aujourd'hui, mais également ceux de demain !



Une nouvelle émission sera également mise en avant, celle-ci s'appellera "Le Code Radio", d'après les retours obtenus elle va inclure une interview par semaine en vidéo. Medhi Maïzi s'occupera d'interviewer les personnalités du rap français, il aura pour mission de repérer les futurs talents que vous entendrez partout.

Apple déclare dans son communiqué :

Ces dernières années Mehdi Maïzi s’est imposé comme référence en matière d’interviews et d’analyse des musiques rap et hip-hop. Il débute en tant que journaliste à l’Abcdr du son, puis est amené à collaborer avec France 4 (« Monte Le Son »), Mouv’ (« After Rap »), et surtout OKLM, média créé par Booba, où il présente la célèbre émission quotidienne « La Sauce » pendant plusieurs années. Il a également publié un livre, « Rap français : une exploration en 100 albums » (2015), animé le podcast « No Fun », et a débuté sa carrière au sein du streaming musical il y a trois ans. Son dernier projet en date est « Rap Jeu », émission à la manière d’un jeu télévisé qui cartonne sur YouTube.

L'émission Code Radio aura également pour objectif d'aborder l'actualité rap, mais aussi de dévoiler les dernières sorties.

Dès vendredi la playlist et la première émission seront disponibles. Le premier invité de Medhi Maïzi sera Ninho.

La bonne nouvelle c'est que l'émission ne sera pas réservée aux abonnés Apple Music, tout le monde pourra y accéder.