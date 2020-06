PowerBeats Pro 2020 : les nouveaux coloris sont disponibles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Les rumeurs annonçaient un tout nouveau modèle de Powerbeats Pro et pourtant, Apple nous a bien eu ! Au lieu de proposer des nouveautés fonctionnelles et matérielles, la marque a préféré lancer quatre nouvelles couleurs printanières. Elles sont désormais en vente pour les sportifs.

Les Powerbeats Pro avec 4 nouvelles couleurs

Commercialisés au tarif de 249,95€ sur l'Apple Store en ligne mais aussi les revendeurs, les Powerbeats Pro ne proposent donc pas de nouvelle fonctionnalité pour cette année.



Apple introduit pour ses écouteurs simplement quatre couleurs supplémentaires : le rose nuage, le bleu glacier, le jaune printemps et le rouge lave.



Jusqu’ici, nous avions le choix entre les couleurs noir, marine, vert bouteille et crème.

Les specs des Powerbeats Pro

Sortis l’an dernier à destination des sportifs, les Powerbeats Pro ont plusieurs atouts comme une autonomie de 9 heures d'écoute en une fois et plus de 24 heures avec le boîtier de charge.

Le design est également travaillé pour résister à la transpiration et à l'eau, le tout sans tomber à la première acrobatie grâce à son attache derrière l’oreille.

Ils possèdent également la fonction "Dis Siri" grâce à l'intégration de la puce H1, qu'on retrouve sur les AirPods 2 et les AirPods Pro.

En outre, le son très Beats est punchy mais ne profite pas d’une réduction de bruit active. C’est le seul bémol même si ses embouts intra font déjà une partie du boulot.



Si vous êtes intéressés, on retrouve les Powerbeats Pro 2020 :

Les autres revendeurs ne les proposent pas encore.