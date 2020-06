Anonymous Camera : Une app qui va automatiquement flouter les visages

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Une nouvelle application iOS vient d'apparaitre sur l'App Store. Développée par l'éditeur Playground.AI, Anonymous Camera permet de flouter automatiquement les visages qui figurent sur une photo ou une vidéo (à l'aide de l'intelligence artificielle). L'application peut s'avérer être utile pour les photos dans un lieu public.

Des traitements en temps réel et en local sur l'appareil

Anonymous Camera se décrit comme une puissante application capable de flouter un ou plusieurs visages sur une photo ou une vidéo.

Les développeurs de l'application le promettent, toutes les photos qui passeront dans le traitement pour appliquer les floutages ne seront jamais envoyées vers un serveur, tout est géré dans votre iPhone de A à Z.

L'application est alimentée par un apprentissage machine de pointe, elle a été développée avec une pensée pour les militants, journalistes ou dénonciateurs qui veulent révélé une vérité tout en protégeant leur identité.

Anonymous Camera propose plusieurs fonctionnalités en plus du floutage du visage et du corps.

Vous pourrez supprimer les métadonnées d'une photo. Quand vous réalisez une photo depuis un smartphone, celui-ci enregistre sur la photo une date, une heure et un lieu. Une fois que vous avez mis votre photo sur internet, n'importe qui peut récupérer ses données.

Anonymous Camera pousse encore les choses plus loin en proposant aussi la "Distorsion audio". Vous pouvez facilement déformer la piste audio pour faire en sorte qu'une personne ne reconnaisse pas votre voix dans la vidéo.

Il est également possible de contrôler la proportion de l'image.



Toutes les modifications que vous apportez à vos photos et vidéos à partir de l'application resteront en stockage local. L'application ne les stockera jamais dans un cloud. Le seul cloud où vos photos et vidéos peuvent aller son iCloud si vous avez activé la synchronisation automatique sur votre iPhone pour l'app "Photos".

Anonymous Camera est disponible depuis moins de 24 heures sur l'App Store. Elle est gratuite !



Télécharger l'app gratuite Anonymous Camera