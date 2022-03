MaskerAid : une application qui génère automatiquement des emojis sur les visages

Grâce à son système d'apprentissage automatique, l'app MaskedAid place de manière autonome des émojis sur les visages lorsque vous sélectionnez une photo. Un système qui fonctionne bien même si le seul petit bémol, c'est que le service complet est payant.

MaskerAid place les emojis sur les visages sans votre aide

Un développeur indépendant du nom de Casey Liss vient de sortir une toute nouvelle application baptisée MaskerAid. Son objectif, protéger votre vie privée en affichant automatiquement des émojis sur les visages présents sur une photo.



Au-delà de le faire pour le plaisir, il arrive parfois que l'on veuille publier une belle photo sur les réseaux sociaux mais que l'on ne souhaite pas montrer la tête d'un enfant par exemple. Pour ce faire, certains placent simplement un émoji sur son visage et le tour est joué. C'est pile sur ce point-là que MaskerAid intervient.



L'application va le faire automatiquement pour vous mais vous pouvez par la suite faire vos propres modifications. Attention tout de même, le système est gratuit avec l'émoji sourire de base mais il faudra payer 2.99 € pour débloquer les autres émojis. C'est d'ailleurs sur ce point que cela perd de son charme mais nous y reviendront après.

Du point de vue du développeur, voici plusieurs raisons de vouloir masquer un visage sur une photo.

Le visage d'un enfant trop jeune pour consentir à ce que son image soit partagée

Les visages des enfants de votre classe ou de vos propres camarades de classe, qui n'ont vraiment pas besoin d'être dans vos images.

Les visages des personnes que vous ne connaissez pas autour de vous

Les autres visages dans une photo particulièrement belle de vous, mais qui reste une photo de groupe



Le plus intéressant dans cette application, c'est qu'elle utilise l'apprentissage automatique pour placer elle-même les émojis au bon endroit. Après quelques tests, nous pouvons confirmer que cela fonctionne plutôt bien, encore heureux...



Comme nous l'avons expliqué plus haut, même si le concept d'automatisation et de rapidité est innovant, le fait de devoir payer pour débloquer toute la collection d'émojis enlève beaucoup de charme et surtout d'utilité à l'application.



Après lecture de cet article, vous serez nombreux à demander pourquoi payer pour une chose que l'on peut faire soi-même sur d'autres plateformes gratuitement, et vous aurez raison. En se rendant sur Snapchat, Instagram... il est facile d'ajouter des émojis sur des visages, et ce, sans surcoût. Les 3 € demandés sont donc principalement pour financer le système d'apprentissage automatique.

Télécharger l'app gratuite MaskerAid