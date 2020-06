LCL : Apple Pay arrive officiellement fin juillet

Alban Martin

Les clients LCL utilisant l'app Mes Comptes ont enfin de quoi se réjouir. Le support d'Apple Pay d'abord prévu pour début 2020 puis repoussé à "2020" sera effectif d'ici la deuxième quinzaine de juillet.



C'est par un tweet que le service client a vendu la mèche en réponse à un message de nos confrères de Mac4ever.

LCL : bientôt Apple Pay pour les clients du Crédit Lyonnais

La filiale du Crédit Agricole sera probablement la dernière grande banque à se rallier à Apple Pay, de quoi permettre au service de paiement mobile d'Apple d'atteindre les 99% de clients potentiels couverts en France. Un chiffre annoncé il y a six mois et qui place la France tout en haut pour la firme de Cupertino sur ce créneau.



Reste désormais à savoir si BForBank du même groupe suivra et si ING qui s'y prépare parviendra à sortir la fonctionnalité avant la fin de l'année.



On rappelle que la Caisse d'Épargne et la Banque Populaire ont été les premières à adopter Apple Pay en France en 2016.

