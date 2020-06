Le premier vrai rendu de l’iPhone 12 Pro

Nouvelle création de nos confrères du site web Phone Arena qui vient de publier ce qui s'apparente au premier vrai rendu de l'iPhone 12 Pro.



En se servant de plans obtenus via un fabricant d'accessoires, les graphistes se sont ainsi amusés à créer une reproduction 3D de l'appareil qui nous attend dans les prochaines semaines.



Comme les rumeurs l'indiquaient précédemment, celui-ci devrait suivre le design de l'iPhone 4 dans une version remaniée, pour un résultat convaincant.

Le site web Phone Arena publie un rendu 3D de l'iPhone 12 Pro

C'est grâce à des plans obtenus par un fabricant de coques roumain, MobileDirect.ro, que les designers du site web Phone Arena ont pu donner vie au premier vrai rendu de l’iPhone 12 Pro.



Bien qu'on imaginait que ce dernier ressemblerait à l'iPhone 6, il semble finalement bien plus s'inspirer de l'iPhone 4 en arborant notamment des tranches anguleuses.







Pour le reste, aucun réel changement n'est à noter si ce n'est le maintien du port Lightning qui disparaitrait en 2021. En revanche, déception au niveau de l'encoche qui, selon Phone Arena, devrait conserver la taille actuelle alors que les rumeurs annoncent un rétrécissement de cette dernière.



Bien sûr, on ne parle que d'un rendu qui s'aide de plans plus ou moins officiels. Réponse dans quelques mois !









