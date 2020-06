Twitch Studio : une bêta ouverte sur Mac pour l'outil de streaming

Avec l'intégration guidée, la détection automatique du matériel et les paramètres recommandés, vous obtiendrez une configuration étape par étape pour un flux de meilleure qualité. Notre capacité de capture audio de bureau intégrée vous permet également de partager facilement l'audio de votre navigateur Web ou de votre ordinateur directement vers votre flux, sans configuration supplémentaire requise.

À l'origine, Twitch Studio n'était disponible que sur les appareils Microsoft, mais depuis quelques mois, l'équipe de développement travaille sur une compatibilité avec les ordinateurs à la Pomme. Aujourd'hui, un premier pas est effectué puisque Twitch Studio est désormais disponible en bêta ouverte sur nos Mac. Cet outil permet donc de diffuser du contenu en direct sur la plateforme, et impressionne par sa facilité d'utilisation.

Du nouveau dans le monde de streaming avec l'arrivée d'une bêta ouverte sur nos Mac pour le très célèbre Twitch Studio. En effet, la firme a annoncé sa disponibilité cette nuit en vue d'une arrivée officielle dans les prochaines semaines. Si vous ne connaissez pas cet outil, il faut savoir qu'il permet de diffuser en direct vos jeux et sessions sur Twitch, depuis l'un de vos appareils. Jusqu'à présent, cette prouesse n'était réalisable que sur Windows.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.