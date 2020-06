Twitter lance les messages vocaux de 140 secondes

C'est donc officiel, le célèbre réseau social Twitter (v8.23, 122 Mo, iOS 11.0) vient de lancer une nouvelle fonctionnalité en test sur son application iOS.



Cette dernière risque de faire beaucoup de bruit, non pas qu'elle soit exceptionnelle, mais bien parce que l'on parle de l'ajout de messages vocaux.



Une nouvelle façon du communiquer en plus du texte, des images et des vidéos.

Twitter permet d'envoyer des messages vocaux

Twitter est l'endroit où vous allez parler de ce qui se passe. Au fil des ans, des photos, des vidéos, des gifs et des personnages supplémentaires vous ont permis d'ajouter votre propre style et personnalité à vos conversations. Mais parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances conversationnelles sont perdues dans la traduction. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter - votre propre voix.

Ainsi, depuis hier soir, il est possible de tweeter des messages vocaux sur l'application iOS, avec une limite de 140 secondes.



Malheureusement, on parle d'un test et la fonctionnalité n'est pas disponible pour tous : pour savoir si vous êtes éligible, il suffit de créer un nouveau tweet puis de chercher l'icône audio à côté de l'appareil photo.



Si vous dépassez les 140 secondes, l'application créera de manière automatique un thread.

