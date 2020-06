Apple Watch : regardez l'éjection de l'eau au ralenti (+ tuto)

Il y a 3 heures

Alban Martin

6

L'Apple Watch, qui peut être portée tout en nageant et en faisant d'autres activités aquatiques depuis la Series 2 sortie en 2016, a une fonctionnalité conçue pour que les haut-parleurs puissent éjecter l'eau, protégeant ainsi les composants internes.



Et si vous vous demandiez comment ça marche, la vidéo qui suit pourrait vous intéresser.

L'Apple Watch scrutée de près !

Les Slow Mo Guys, connus pour leurs vidéos liées à la science et à la technologie qui tirent parti des caméras au ralenti, ont aujourd'hui examiné la fonction d'éjection d'eau de l'Apple Watch.

Comme le montre la vidéo, l'Apple Watch passe par 10 cycles où les haut-parleurs vibrent pour évacuer toute l'eau à l'intérieur. Au ralenti, on aperçoit bien la force avec laquelle l'eau est expulsée, et c'est d'ailleurs impressionnant.

Comment éjecter l'eau de l'Apple Watch

Peut-être que vous ne le saviez pas, mais lorsqu'on utilise la tocante d'Apple dans l'eau, comme un exercice de natation, il est possible de peuvent définir une fonction de verrouillage de l'écran conçue pour empêcher l'affichage de s'activer lorsqu'il est exposé à des gouttelettes d'eau.



Mais une fois sortie de l'eau, et l'écran réactivé, il est possible d'utiliser la fonction d'éjection via le centre de contrôle. Appuyez sur la petite goutte d'eau et tournez la couronne numérique. L'Apple Watch émet alors un petit son façon alarme et active son mécanisme d'éjection. C'est un système qu'on retrouve donc depuis l'Apple Watch 2, et qui est disponible sur tous les modèles comme l'Apple Watch 3, l'Apple Watch 4 et l'Apple Watch 5.



Voici la vidéo en question (à partir de 1m37s pour la partie éjection en slow-motion) :